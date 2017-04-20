離家男引燃機車自焚 警消馳援保一命

2017-04-20 18:07

［記者陳賢義／台東報導］離家男子阿明（化名）因心情欠佳，時會透露自殺念頭，家人苦勸未果報警求助，返家發現阿明離家失聯，恰巧關山警分局獲報台20甲線有機車遭焚燒，騎士全身50％灼傷倒地，查證車主是阿明，旋即通知家屬確認無誤；惡夢成真，阿明媽媽悲痛不已。

「因我兒子有自殺傾向，行為怪異，有時會胡言亂語，請員警陪同返家查看」，昨日中午12時許，阿明媽媽面帶愁容的前往關山警分局池上分駐所報案，商請警方勸阻有自殺念頭的兒子，由於人命關天，警方隨即陪同返家，抵達發現阿明外出，警方唯恐發生意外四處找尋，下午3時許報獲，台20甲線附近發生一起機車焚燒案，查證是阿明所有，所幸火勢及時撲滅，傷者經送醫全身50％二度灼傷，生命跡象穩定，但因大面積灼傷，立即轉送花蓮慈濟醫院，警方也同步通報自殺高風險個案，持續關懷傷勢，了解自焚經過及自殺原因。

關山警分局表示，減少自殺的發生，每個人都應發揮守門人精神，秉持著主動關懷、用心聆聽的精神，關心身邊的每個人，若發現自己或親友疑有憂鬱傾向或自殺念頭，應儘快至相關醫療機構求助。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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