開堆高機酒駕 男仍被警方抓包

2017-04-20 17:34

〔記者王定傳／新北報導〕曾有酒駕前科的黃姓男子，今年3月間，在新北市樹林區某檳榔攤喝酒後，竟開著堆高機上路，因行跡可疑，警方臨檢時將他攔下盤查、酒測，酒測值0.31毫克，新北地檢署今依公共危險罪嫌將黃男起訴，並聲請簡易判決處刑。

檢警調查，黃男曾有兩次酒駕記錄（未構成累犯），今年3月27日下午2點半，在樹林佳園路3段101巷口檳榔攤喝了酒後，下午4時許，開著堆高機前往他處。

他以為警方不會察覺，開到柑園街1段167巷附近時，警員察覺他行跡可疑，將他攔下盤查，聞到濃濃酒味，實施酒測，酒測值0.31毫克。

警方將他移送法辦，黃坦承犯行，檢方依公共危險罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑。

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