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澎湖爆發士官長逼士兵口交醜聞 4大過汰除
2017-04-20 18:16
澎湖漢光演習在即，重型裝甲車已出現在街頭，卻在此時傳出醜聞。（記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖即將在5月份舉行漢光實兵操演，市區各交通要衢出現碉堡防禦工事，並進駐重型戰車及裝甲武器，還有阿帕契直升機頻頻出現馬公上空演練，增添不少戰地氣氛之際，卻傳出澎防部某陸軍單位男士官長，涉嫌脅迫男士兵口交。
根據調查指出，隸屬澎防部陸軍某單位男士官長〈33歲、已婚〉，卻傳出脅迫阿兵哥為其口交；這起疑似國軍男男性侵案爆發的原因，是男士兵〈23歲〉不堪遭到士官長汙辱，翌日檢具相關事證向澎湖憲兵隊告發，因人證物證俱在，澎防部4日內迅速將士官長記4大過直接汰除，並由澎湖地檢署接手指揮憲兵隊偵辦中。
雖然軍方明快處理，並已直接汰除，士官長應無退伍金可領，但有位自稱屬同部隊的網友，擔心全案遭到軍方壓下，外界無法得知偵辦的進度，讓士官長有機可趁，還向部隊詢問領取退伍金方式，因此將全案曝光在PTT上，引發各界輿論譁然，更讓國軍形象因此蒙羞。
針對網友爆料，澎防部政戰主任王文培表示，國軍絕不會護短，全案曝光後士官長雖否認犯行，但因被害士兵指證歷歷，同時事證相當明確，檢方指揮憲兵隊偵辦後俯首認罪，因此陸軍刑懲並行，迅速召開人評會，以一罪一罰方式，4天內迅速記4大過撤職處分，當事人無退伍金可領，絕對不可能護航，也不會影響澎防部漢光演習整備訓練。
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