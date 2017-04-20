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毒品通緝犯拒捕 警方開車狂追逮人

2017-04-20  17:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市57歲蘇姓男子，因為毒品及竊盜案件被通緝中。苗栗縣竹南警方今天下午巡邏時，發現蘇男駕駛一輛懸掛偽造車牌的銀色進口轎車，上前盤查，豈料蘇男馬上掉頭，開車落跑，警方見狀一路追緝，連鄰近的頭份警方都出動幫忙逮人，直到蘇男在路口撞上停等紅綠燈的前車，下車逃跑時被警方逮獲。

由於蘇男一路開車落跑，速度相當快，有民眾目擊直說「太刺激了」，蘇男與警方宛如在街頭賽車，最後蘇男直接撞上停等紅綠燈的廂型車，才停車改用雙腿落跑，不過還是被員警趕上抓到。

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  • 毒品通緝犯拒捕，警方開車狂追逮人。（記者蔡政珉翻攝）

    毒品通緝犯拒捕，警方開車狂追逮人。（記者蔡政珉翻攝）

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