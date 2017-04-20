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家暴男開車撞死妻 社會處：感情早不睦時起爭執

2017-04-20  17:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對發生於今天上午一起丈夫涉嫌開車撞死妻子的憾事，彰化縣政府社會處副處長王蘭心表示，這對夫妻長期感情不睦，常因生活細節發生爭執，102年4月到104年2月妻子曾聲請保護令，而近年來夫妻分房生活，妻子跟大兒子住、夫跟小兒子住，半年前，夫還搬進離家不遠的貨櫃屋居住，雙方的2個兒子都已成人，值此辦理喪事期間，社會處尊重家屬的意見，後續處置日後再說。

王蘭心表示，個案是社會處關懷的家暴高風險家庭，先生酒後會對妻子施暴、言語辱罵，100年社會處第1次接獲通報，指先生喝酒、妻子對先生潑水，先生怒將妻子推倒，造成妻子受傷；102年2月先生製造噪音不讓妻子睡覺，雙方發生爭執，102年4月妻子聲請保護令，103年1年保護令期滿再展延，直到104年2月。

105年該對夫妻未再因爭執聲請保護令，直到今年1月時，社會處再接獲妻子通報遭先生言語辱罵和恐嚇，今年3月妻子再次申請保護令。

據社會處了解，日前這對夫妻又因嫌隙發生爭吵，先生涉嫌毆妻、言語辱罵，揚言打死對方，妻子受不了，決定訴諸法律控告先生恐嚇、妨害自由，先生覺得顏面盡失，氣在心裡，昨天出庭後，埋下同歸於盡的錯誤念頭。

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  • 家暴男開車撞死妻子後，自己額頭也受到撕裂傷送彰基救治。（記者張聰秋攝）

    家暴男開車撞死妻子後，自己額頭也受到撕裂傷送彰基救治。（記者張聰秋攝）

  • 家暴男包紮治療後，由戒護警方從醫院帶離回分局，做進一步偵訊調查。（記者張聰秋攝）

    家暴男包紮治療後，由戒護警方從醫院帶離回分局，做進一步偵訊調查。（記者張聰秋攝）

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