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貨車司機身體突不適 撞壞軍營門身亡

李姓大貨車司機疑因身體不適，撞上軍營大門。（記者吳昇儒攝）

2017-04-20  17:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕53歲李姓大貨車司機今日下午4時許駕車行經基隆市長安街、明德三路口時，疑似身體狀況不佳，突然昏迷，導致貨車直接撞上附近軍營大門。李姓駕駛被救出時已無生命跡象，到院前死亡。警方初步調查，貨車並無嚴重車損，懷疑李男案發時已無意識，才會釀禍。

警方調閱監視器發現，李男駕駛的大貨車緩慢地滑進軍營大門，應該是已無能力駕駛，而李男被救出時，口吐白沫無生命跡象，現已連繫家屬，協助調查李男是否有相關疾病，釐清原因。

基隆市警交通隊交安組長李文雄呼籲，如果駕駛有身體狀況不適的情形，要立即將車停放路邊，以免發生危險。

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