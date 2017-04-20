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義俠！拾荒翁苦存千元鈔斷6截 男捐1萬5請警轉交

2017-04-20  17:34

〔記者陳薏云／新北報導〕好感人！新北市一名年約30歲男子，昨晚間7時許拿著白色信封，匆忙進到中和警分局，交付一個裝滿千元鈔的信封給警備隊，稱因看到媒體報導一位82歲拾荒老父親為了替長期臥病在床的兒子準備生日蛋糕，將千元鈔票貼身帶著3個月，卻因為日曬雨淋而斷成六截，想要盡點微薄之力，替愛子的父親完成慶生的心願。

中和警分局警備隊副隊長朱世棟表示，該名男子匆忙走進警局，只說「再請你們幫忙轉交」，接著轉身離開，員警打開信封後，看到裡面有張新聞截圖照片，以及15000元的現金，信封袋上沒有寫下捐贈者資料，只寫了「願順遂（近日所得）」，並註明要轉交給新聞報導中的那位老父親。

警方追出後，男子已經不知去向，警備隊長陳進義因感同民眾善心，另外捐出2000元，並會將所有善款交給媒體，再轉交給該名父親。

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  • 善心人士將錢交付警方後，共捐出1萬5千元。（記者陳薏云攝）

    善心人士將錢交付警方後，共捐出1萬5千元。（記者陳薏云攝）

  • 男子將裝有1萬5千元的信封交給警方。（記者陳薏云翻攝）

    男子將裝有1萬5千元的信封交給警方。（記者陳薏云翻攝）

  • 拾荒老翁為兒子慶生辛苦存下的鈔票，因怕遺失而一直放在褲子口袋，鈔票破爛斷成六截，只好用膠帶黏住。（記者林宜樟翻攝）

    拾荒老翁為兒子慶生辛苦存下的鈔票，因怕遺失而一直放在褲子口袋，鈔票破爛斷成六截，只好用膠帶黏住。（記者林宜樟翻攝）

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