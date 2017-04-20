勸少女不能賣淫 又要她：「過來給我吃！」

2017-04-20 18:53

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子透過交友軟體BEETALK結識17歲少女小美（化名），聊天時少女透露有意賣淫，劉還勸她說：「但你未成年不行吧」，少女回說：「戴套一小時2千」，劉竟說：「過來給我吃」，兩人相約在摩鐵嘿咻，新北地院依違反兒童及少年性交易防制條例，判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，38歲的劉男透過BEETALK結識小美，聊天過程中，小美告知自己讀高中，還探尋問：「叔，問你個問題如果我去賣有人會約嗎？哈哈哈」

劉男回說：「你是要去做8大？」、「但你未成年不行吧」、「你不會現在就在蜜蜂找吧」，小美回說：「戴套一小時2000」，劉男聽聞後說：「過來給我吃」、「但我中午有事只能現在」，兩人相約在摩鐵嘿咻後，劉男再給交易費2000元。