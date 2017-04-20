| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
上月怒辭民視 陳剛信傳5月到TVBS上班 PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

勸少女不能賣淫 又要她：「過來給我吃！」

2017-04-20  18:53

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子透過交友軟體BEETALK結識17歲少女小美（化名），聊天時少女透露有意賣淫，劉還勸她說：「但你未成年不行吧」，少女回說：「戴套一小時2千」，劉竟說：「過來給我吃」，兩人相約在摩鐵嘿咻，新北地院依違反兒童及少年性交易防制條例，判他4月徒刑，可上訴。

檢警調查，38歲的劉男透過BEETALK結識小美，聊天過程中，小美告知自己讀高中，還探尋問：「叔，問你個問題如果我去賣有人會約嗎？哈哈哈」

劉男回說：「你是要去做8大？」、「但你未成年不行吧」、「你不會現在就在蜜蜂找吧」，小美回說：「戴套一小時2000」，劉男聽聞後說：「過來給我吃」、「但我中午有事只能現在」，兩人相約在摩鐵嘿咻後，劉男再給交易費2000元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：勸少女不能賣淫 又要她：「過來給我吃！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.