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改裝車太吵被警攔 駕駛自招：我有帶毒品

2017-04-20  17:33

〔記者余衡／新北報導〕家住桃園的陳姓男子，昨晚9點多駕駛改裝汽車行經新北市鶯歌區館前路時，因排氣管聲音太過吵雜，被鶯歌分駐所巡佐何勝茂、警員黃光輝攔查，陳男停車後警方查出他有毒品前科，用手電筒照向車內，不料陳男竟不打自招，告訴員警「別照了，我有帶毒品！」隨後從駕駛座下方拿出毒咖啡、安非他命及K他命等毒品共70多公克。

警方調查，陳男昨晚從樹林的友家欲返回桃園住處，在館前路被警方攔下後，一時緊張來不及將毒品藏起來，想到早晚會被警方搜出，於是乖乖將交出毒品，他供稱所有毒品都是自己吸食用，全案訊後依毒品罪移送法辦。

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  • 警方從車內起出毒咖啡包。（記者余衡翻攝）

    警方從車內起出毒咖啡包。（記者余衡翻攝）

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標題：改裝車太吵被警攔 駕駛自招：我有帶毒品


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