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捷運司機停站後昏倒 送醫不治

2017-04-20  17:00

〔記者陳薏云／新北報導〕台北捷運一名41歲的李姓捷運駕駛今下午4時許，將車輛停靠到南勢角站後，突然昏厥，乘客及站長發現後即刻報警，並緊急送往醫院救治，但仍宣告不治，詳細死因待調查，列車行駛沒有受到影響。

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  • 捷運南勢角站一位駕駛員準備接班時，卻突然昏倒，經送醫搶救不治（資料照）

    捷運南勢角站一位駕駛員準備接班時，卻突然昏倒，經送醫搶救不治（資料照）

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