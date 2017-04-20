捷運司機停站後昏倒 送醫不治

2017-04-20 17:00

〔記者陳薏云／新北報導〕台北捷運一名41歲的李姓捷運駕駛今下午4時許，將車輛停靠到南勢角站後，突然昏厥，乘客及站長發現後即刻報警，並緊急送往醫院救治，但仍宣告不治，詳細死因待調查，列車行駛沒有受到影響。