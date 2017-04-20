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澎防部士官長被控性侵下屬 領不到退伍金

2017-04-20  17:44

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍澎湖防衛指揮部今指出，澎防部第一地區支援指揮部有士官長涉及性侵部屬，經調查後確認屬實，已召開人評會並決議將他撤職。

《蘋果日報》報導，澎防部第一地區支援指揮部的一名陳姓士官長，於本月13日晚間遭其單位負責醫療勤務工作的部屬，拿著「含有生物跡證的衛生紙」指控性侵，原本陳姓士官長還否認犯行，但在得知對方提供物證後，又改口稱雙方是在你情我願情況下發生關係，且地點是在營外。不過受害者指證，兩人在營外及營區內都曾發生過性關係。

澎湖憲兵隊獲報後成立專案小組進行調查，據軍方官員指出，陳姓士官長階級比受害者高，在階級關係並不對等，且非受害者自願情況下與部屬發生性關係，已違反軍紀營規，調查屬實後，給予士官長4大過處分並撤職，陳姓士官長將無法領到退除給予，還得面臨司法調查。

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  • 圖為國防部發言人陳中吉上校，示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

    圖為國防部發言人陳中吉上校，示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

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相關關鍵字： 國軍 士官長 官兵 性侵 澎湖防衛指揮部 澎防部
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