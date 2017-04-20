疑身體不適 男自撞臨停車輛傷重不治

廂型車自撞路邊臨停車輛，車上的吳姓駕駛傷重不治。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-20 17:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區66歲吳姓男子，今日上午9時許駕駛廂型車，行經林口區中原街時，疑因疾病復發後暈倒，車輛高速衝撞路邊的臨停車輛，強大撞擊力道導致車體嚴重變形，吳男一度受困車內，警消破壞車體將他救出時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

家屬向警方透露，吳男患有多項慢性疾病，警方事後追查，吳男的酒測值為0，懷疑是行車途中突感身體不適，才會完全沒有煞車撞上路邊臨停車輛，但詳細肇事原因仍待進一步調查後釐清。