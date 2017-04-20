| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

疑身體不適 男自撞臨停車輛傷重不治

廂型車自撞路邊臨停車輛，車上的吳姓駕駛傷重不治。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

2017-04-20  17:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區66歲吳姓男子，今日上午9時許駕駛廂型車，行經林口區中原街時，疑因疾病復發後暈倒，車輛高速衝撞路邊的臨停車輛，強大撞擊力道導致車體嚴重變形，吳男一度受困車內，警消破壞車體將他救出時已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。

家屬向警方透露，吳男患有多項慢性疾病，警方事後追查，吳男的酒測值為0，懷疑是行車途中突感身體不適，才會完全沒有煞車撞上路邊臨停車輛，但詳細肇事原因仍待進一步調查後釐清。

廣告
  • 廂型車自撞路邊臨停車輛，警消人員破壞車體搶救車上的吳姓駕駛。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

    廂型車自撞路邊臨停車輛，警消人員破壞車體搶救車上的吳姓駕駛。備註：照片來源為新莊分局。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 臨停車輛 自撞 身體不適
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：疑身體不適 男自撞臨停車輛傷重不治


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.