米克斯口吐白沫10分鐘暴斃 神岡連傳毒狗事件
〔記者李忠憲／台中報導〕神岡區今天傳出毒狗事件！在神岡區國豐路一段開設小型工廠的吳先生，昨日牽繩遛狗，10多分鐘後，愛犬就口吐白沫暴斃，他才驚覺有人在人行道上放毒餌毒狗，隔壁工廠2隻狗日前也被毒死，他悲痛之餘報警追查，盼盡早抓出兇手，以免更多生命受害。
昨日傍晚6點，在神岡區國豐路一段開工廠的吳先生，一如往常，用牽繩帶著6歲米克斯愛犬「HAPPY」到巷口散步。殊不知，有人用草揉成團，裡面包著骨頭並添加農藥做毒餌，放在人行道上。他描述，HAPPY當時嗅聞一下子，他驚覺不對立刻拉開，但不久HAPPY就出現四肢發抖、走路不穩情況，返家後立刻倒地，口吐白沫身亡，整個過程只有10多分鐘，根本來不及送醫。
吳先生說，HAPPY小時在排水溝裡救來，老婆跟兩女兒待牠有如家人，經常帶牠外出玩。隔壁住戶兩隻狗，近3周前被毒死，HAPPY之後也一度口吐白沫，治療後恢復健康，女兒還特地求來媽祖壓轎金，貼在狗舍為牠求平安，豈料竟走得如此快，家人都傷心欲絕。
鄧姓鄰居說，當地鄰長在今年2月時曾來訪，表示對面住戶反映他養的4隻狗太吵，雙方言詞上有些不快，對方嗆說要把狗毒死，或叫人把狗通通抓走。他養的狗都有植晶片，平常養在工廠內，如今有狗被毒死讓他十分緊張，真想不透為何有人如此狠心殺害生命。
2隻愛犬遭毒死的葉先生說，他的狗放出來活動時沒有繫繩，慘遭毒手後自認倒楣，如今又再發生毒狗，十分惡質。
豐原分局豐洲派出所獲報後後派員警到現場採證，並通報台中市動保處人員，將調閱周遭監視器，並約談相關人士進行調查。
台中市動物保護防疫處秘書姜淑芳表示，已會同警方調查，除調閱監視器過濾可疑跡證外，也會訪談附近民眾，如查到嫌疑人，將依涉違動物保護法移送法辦，行為人將面臨1年以下有期徒刑或拘役，併科10萬元以上、1百萬元以下罰金。
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標題：米克斯口吐白沫10分鐘暴斃 神岡連傳毒狗事件
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