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他碰未成年女友挨告 上教堂悔過獲輕判

2017-04-20  16:30

〔記者溫于德／台北報導〕台北市一名王姓男子去年7月透過交友軟體Beetalk結識年僅13歲的國中少女阿芬（化名），2個月後帶往MV發生性關係；但事後被少女老師發現遂報警逮人。王男之後雖被依法起訴，但台北地院認為，王男未違反少女意願，且事後曾上教堂懺悔，可認定有悔過之意，今依與未成年人性交罪輕判1年8月徒刑，可上訴。

判決指出，現年21歲的王男僅高中肄業，現從事汽車美容工作；他去年利用手機認識少女後，便帶往MTV電影院發生性關係。少女老師事後得知此事，代為提告；但少女家人表明不願追究，甚至幫男子求情，無奈刑法規定，與未成年人發生性關係為公訴罪，男子依舊遭起訴。

王男在法院開庭時表示，在兩人是男女朋友情況下，自覺發生性關係並不奇怪，另也強調，自幼未與父母同住，渴望愛，盼能在愛情中找到屬於自己的愛；他最後提到，挨告期間數度上教堂懺悔。法官審酌王男犯後態度良好，且被告曾上教堂悔過、改善他容易與未成年人發生性關係的問題，顯有悔意，因此減刑輕判。

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  • 男子與未成年女友發生性關係挨告，法官認為，男子事後曾上教堂悔過堪認有懺悔之意予以輕判（記者溫于德攝）

    男子與未成年女友發生性關係挨告，法官認為，男子事後曾上教堂悔過堪認有懺悔之意予以輕判（記者溫于德攝）

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