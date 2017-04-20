他碰未成年女友挨告 上教堂悔過獲輕判
2017-04-20 16:30
〔記者溫于德／台北報導〕台北市一名王姓男子去年7月透過交友軟體Beetalk結識年僅13歲的國中少女阿芬（化名），2個月後帶往MV發生性關係；但事後被少女老師發現遂報警逮人。王男之後雖被依法起訴，但台北地院認為，王男未違反少女意願，且事後曾上教堂懺悔，可認定有悔過之意，今依與未成年人性交罪輕判1年8月徒刑，可上訴。
判決指出，現年21歲的王男僅高中肄業，現從事汽車美容工作；他去年利用手機認識少女後，便帶往MTV電影院發生性關係。少女老師事後得知此事，代為提告；但少女家人表明不願追究，甚至幫男子求情，無奈刑法規定，與未成年人發生性關係為公訴罪，男子依舊遭起訴。
王男在法院開庭時表示，在兩人是男女朋友情況下，自覺發生性關係並不奇怪，另也強調，自幼未與父母同住，渴望愛，盼能在愛情中找到屬於自己的愛；他最後提到，挨告期間數度上教堂懺悔。法官審酌王男犯後態度良好，且被告曾上教堂悔過、改善他容易與未成年人發生性關係的問題，顯有悔意，因此減刑輕判。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 清秀女學生與學長多P性愛 全校傳開怒告性侵
- 狠咬夫下體、罵他畜生有性病 醫生娘判賠105萬
- 司改會議》單純施用毒品者 擬以「多元處遇」取代傳統刑罰
- 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 埃及考古重大發現 3500年前木乃伊現身
- （圖輯影音）邱澤示愛吳慷仁 嬌嗔好想你！
- 治平高中第一人》葉欣瑜看片練英語 多益滿分
- 日月潭船屋違法搭帳篷 船東喊冤
- 帶動觀光 將軍港至澎湖東吉啟航
- Google新特蒐 台灣5大民俗街景上線
- 技職繁星放榜 台東專科學校表現亮眼
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 《李零偵探記》 AR＋VR經典重現
- 花博主場館 后里馬場森林園區動土
- 韓國曾是中國一部分？ 南韓強硬回應「錯誤史觀」
- （影音）劉奕兒大方認分手王大陸 理由竟是這個...
- 落實高中學習 大學申請、繁星至少延1月
- 聯廣去年EPS 3.30元 預計今年下半年申請上市櫃
- 吳出席餐會 挺洪派促查賄
- 猶如毒氣室！ 吸菸室PM2.5紫爆12.5倍
- Android旗艦手機大戰 LG G6軍規標準造機
- 直播爆料中共內鬥 美媒遭北京公安調查
- 幼童手腳長水泡 異位性皮膚炎徵兆
- 中國流亡漫畫家諷中共 獲國際言論自由獎
- 學子進行問卷 發掘新化老街新魅力
- 落實「普惠金融」 20家信合社加入信保基金
- 4區今停水7小時 影響1萬餘用戶
- 觀光客比香港少 柯︰未給足東協10國免簽
- 白沙屯三媽贊境 「自由風格」信徒驚喜
- 向政府喊話 張忠謀期待協助產業排除水、電與環評等障礙
- 牛隻結核病檢出陽性 防疫所已全場消毒
- 一生只有一個男人 席琳狄翁自爆沒吻過別人
- 陸富豪郭文貴頻爆料 網路當紅北京頭痛
- 進擊的靈堂 中華美學突破天際
- 台灣之光！嘉縣巧固球贏得東亞盃冠軍
- 廚師轉行當農夫 用中藥種玉女番茄
- 遭反年改人士攻擊 王定宇提告主張嚴懲暴徒
- 單飛MP嘗冷暖 他心酸發稿沒人刊
- 台鐵票價調整 賀陳旦：不會大幅漲價
- 校園霸凌！新營私中學長逼學弟吃屎
- 被罰222萬不怕？ 他9度基隆販鳥被查獲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：他碰未成年女友挨告 上教堂悔過獲輕判
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分