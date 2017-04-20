超強第六感！ 警犬狂吠救心臟病老婦
2017-04-20 16:16
〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮卓溪鄉72歲李姓老婦前晚扶著胸口，走到卓樂派出所前，個性溫和、趴在大門口的警犬王小胖，一反常態狂吠起來，派出所副所長王國聽到後立刻查看，看到李婦一臉痛苦求救，急忙替老婦叫救護車！家屬十分感謝地說，「如果不是王小胖及警方協助，媽媽不知道會怎樣！」
警犬王小胖今年2月，才由玉里警分局長鍾德勳親自授階「一線四星」巡佐，是毛色純黑、雄赳赳氣昂昂的正港台灣犬，前晚6點左右，一名老婦人雙手按壓胸口、蹣跚地走向卓樂派出所，在派出所前趴著的警犬王小胖警覺地狂吠起來，副所長王國說，因王小胖平常很溫和、很少吠叫，「王小胖叫一定有特殊狀況」！
因此王國趕忙走出去把老婦攙扶、帶進派出所休息，72歲李姓阿嬤表示，「突然覺得胸口悶悶的，休息一下就好。」
但王國擔心老阿嬤身體狀況，還是打電話聯絡消防隊叫救護車、同時聯繫家屬；而在等待救護車的時間裡，王小胖也在老婦人身邊陪伴，可愛的模樣讓老婦也忍不住想要摸一下，老婦說「狗狗好可愛」，休息一會後不舒服也減輕了。
趕到的老婦兒子說，媽媽身體不好，前天表示要去卓樂部落拜訪好友，沒想到突然心臟病舊疾復發！感謝警方協助送醫。
卓樂派出所長王哲雄說，王小胖升官將近2個月，平常牠就是派出所外出進行各項防範詐騙、犯罪宣導時的最佳大使，穿上制服的小胖，每次出去都是民眾、遊客爭相合照的「狗狗模特兒」，這次王小胖還發揮狗狗「第六感」，平常不太會吠叫的牠，居然看到病人就叫了，真的很神奇！
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