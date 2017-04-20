教練藉口「補足父愛」 性侵國中生遭判5年

2017-04-20 16:45

［記者黃捷／台北報導］毛姓武術教練2014年帶隊到中國參加武術夏令營，與國三生小泰（化名）同住一房，睡前竟表示要幫小泰「補足父愛」，要求相互口交、打手槍，毛男得逞食髓知味，回台灣後更多次約小泰到家中性侵。士林地方法院痛批毛男為一己私慾，嚴重違背師道倫常，依6罪判他應執行有期徒刑5年，可上訴。

判決指出，毛男曾任職北市某國中武術教練，小泰則從國小三年級起就跟著毛男學習，2014年國三時也跟著毛男至中國北京、武夷山參加夏令營，2人同住一間房。

小泰供稱，毛男第一天晚上表示，要幫他在胯下「找脈搏」，又說要補足他缺乏父愛的部分，要講心事給他聽，並說「以前會跟師兄弟相互開生殖器玩笑」、「會幫對方打一打」，隨後就要求他打手槍、口交，接下來10幾天晚上，幾乎都會做同樣的事情。

小泰說，回台灣後，毛男又多次以課後輔導、教導掙脫術或看錄影帶等理由，邀約他到家裡，隨後要求他口交、打手槍，或趁肢體親近時搥、捏他的生殖器。

毛男則稱，不知道小泰未滿14歲，而且都是學生主動，並寫下道歉書「請看在我長年對孩子們真誠無私且努力不懈的份上，再給我一次改過自新的機會...」，同意賠償15萬元，但小泰家長不願和解。

但法官調查發現，小泰剛滿14歲那年，毛男曾在臉書上祝賀「生日快樂」，且夏令營報名表也有記載小泰出生年月日，毛男不可能不知道。

檢方去年6月認定毛男共計性侵、猥褻小泰33次，將他起訴，但因小泰部分供詞情節不一，前後矛盾，法官只能認定其中2次性交、4次猥褻，分別依對未成年男子性交、猥褻判刑，共應行刑5年。