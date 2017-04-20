賴銘偉「廣澤宮」被開槍 與清晨KTV鬥毆有關？

2017-04-20 16:14

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大溪區廣澤宮因「星光」名氣大增，星光大道冠軍歌手賴銘偉5年前出任宮主，去年歷經火警後重建完成，宮廟今天上午又傳槍響，還有3名男子被砍傷，據悉，廣澤宮有6名成員，今天清晨在桃園市桃園區大同路KTV飲酒歡唱結束後，在門口與另派人馬因互看不順眼打了起來，桃園警分局出動10多名快打部隊趕抵現場，警方噴灑辣椒水控制全場，不排除廣澤宮傳槍響與這起糾紛有關聯。

桃園警分局武陵派出所於今天清晨5點20分獲報，桃園區大同路KTV有多名酒醉男子打架糾紛，警方快打部隊10分鐘後趕抵，噴灑辣椒水後10名男子停止拉扯，痛苦蹲地摀眼甚至跑到一旁超商買礦泉水沖洗。

警方將10名男子帶回派出所調查，當時有一派人馬、6人在KTV門口站著，另一派人馬4人行經，突然有人嗆「看三小」後，雙方人馬打了起來，有人被打到臉部滲血，雙方在派出所內供稱，彼此互不認識也不願提告，警方依社會秩序維護法將10人函請偵辦。