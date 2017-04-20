賴銘偉「廣澤宮」被開槍 與清晨KTV鬥毆有關？
2017-04-20 16:14
［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大溪區廣澤宮因「星光」名氣大增，星光大道冠軍歌手賴銘偉5年前出任宮主，去年歷經火警後重建完成，宮廟今天上午又傳槍響，還有3名男子被砍傷，據悉，廣澤宮有6名成員，今天清晨在桃園市桃園區大同路KTV飲酒歡唱結束後，在門口與另派人馬因互看不順眼打了起來，桃園警分局出動10多名快打部隊趕抵現場，警方噴灑辣椒水控制全場，不排除廣澤宮傳槍響與這起糾紛有關聯。
桃園警分局武陵派出所於今天清晨5點20分獲報，桃園區大同路KTV有多名酒醉男子打架糾紛，警方快打部隊10分鐘後趕抵，噴灑辣椒水後10名男子停止拉扯，痛苦蹲地摀眼甚至跑到一旁超商買礦泉水沖洗。
警方將10名男子帶回派出所調查，當時有一派人馬、6人在KTV門口站著，另一派人馬4人行經，突然有人嗆「看三小」後，雙方人馬打了起來，有人被打到臉部滲血，雙方在派出所內供稱，彼此互不認識也不願提告，警方依社會秩序維護法將10人函請偵辦。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 清秀女學生與學長多P性愛 全校傳開怒告性侵
- 狠咬夫下體、罵他畜生有性病 醫生娘判賠105萬
- 司改會議》單純施用毒品者 擬以「多元處遇」取代傳統刑罰
- 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 陽信銀行體質優良 獲利穩健
- 委內瑞拉民生凋敝 政府仍灑千萬贊助川普就職
- 花博聯外道 兩橋樑工程進度超前
- 屏東i旅遊 一指搞定食住行
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace amid pension reform protests
- 居民抗議廣慈環評過關 柯：百分百同意除非北韓
- 陳抗失控 盤查媒體證件、砸採訪車
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 產婦「子宮外翻」大出血 醫護徒手復位救命
- 宜蘭椅銀獎作品 積木椅9月上市
- 英文電子書帳號 科技界捐竹縣學童上萬組
- 獨盟》曼尼合約7月到期 拚大限內衝上日職
- 不只失言！外交官還錯認毛利國王孫子
- 谷歌、臉書串連 籲法官廢止川普新版旅遊禁令
- 平鎮東勢社區活動中心 整修拉皮
- 鍾楚紅守活寡10年 只為完成亡夫生前遺願
- 高市推動社區營造 3特色社區獲建築園冶獎
- 金寶智慧衣 估年銷萬件
- 女大生超強PPT告白！畫「胸部成長圖」微軟也大讚
- 異形始祖驚悚回歸 人體竄出血染銀幕
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 屏東「第一鮪」驗明正身 下週一拍賣
- 涉貪近千萬 國民黨籍屏市長夫婦各重判16年
- 美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱
- 朝鮮半島若動盪 國軍2撤僑飛機60分鐘可起飛
- MLB》87勝0敗！克蕭不敗歸功道奇神秘數字
- 及時雨滋養 那瑪夏螢火蟲「大爆發」
- 配合全運會 體育署推運動博覽會
- 市場觀望法大選 新台幣平盤遊走小升1分
- 自由廣場》回答「太陽花可以，為什麼我們不行？」
- 廢棄茶園 嘉義縣鼓勵種櫻花吸客
- 林義傑看世大運聖火 9字霸氣回答
- 美軍指韓媒亂報 尼米茲號否認下週抵朝鮮半島
- 落實「普惠金融」 20家信合社加入信保基金
- 李珮菁昔賺2億今負債 雙親還揮霍買這些
- （獨家）不只布蘭妮！小天后亞莉安娜也要來台飆唱
- 美國提案譴責北韓 俄羅斯又否決
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：賴銘偉「廣澤宮」被開槍 與清晨KTV鬥毆有關？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分