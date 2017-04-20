少女遭狼猥褻 向母哭訴：我要買美工刀放身上
2017-04-20 16:39
〔記者王定傳／新北報導〕60歲林姓男子今年2月間，在新北市三重見到一名國中少女小美（化名）落單，上前搭訕拐到樓梯間，熊抱少女再拉下自己褲子拉鍊，強拉少女的手摸他下體，還強行摸少女下體得逞，少女嚇傻，向母哭訴以後要帶美工刀在身上，新北地檢署今依強制猥褻罪嫌起訴林男。
檢警調查，今年2月19日中午12點半，林男騎機車頭戴全罩式安全帽，見到小美落單，上前攀談，再把她拐到樓梯間，隨即強行熊抱，再拉下褲子拉鍊，裸露下體，強拉小美的手摸他下體。
不僅如此，林男還伸手強行撫摸小美下體；案發後，小美簡直嚇傻，不知所措，向母親哭訴說要買美工刀放在身上，因為遭惡狼猥褻，隔日還不敢獨自上學，其母因而報警處理。
林男坦言有拉小美的手摸他下體，小美有將手縮回去，也有拉開小美內褲看，由於小美說不要，他就停手，但強調自己當天有喝酒；檢方因此依強制猥褻罪嫌起訴，並請法院依兒童及少年福利語權益保障法，加重其刑。
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