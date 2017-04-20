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ATM能解除設定？ 警：騙人的啦！

2017-04-20  15:55

［記者陳恩惠／台北報導］「在ATM就能解除設定模式？好哇、好哇，謝謝妳！」北市蔡姓女子昨天深夜邊講電話邊走進北市格致路的超商，由於店內寂靜，蔡女通話內容被店員得知，察覺是詐騙，立刻報警，士林警分局山仔后派出所副所長楊明來、警員蔡汶展及時趕抵，阻止蔡女受騙轉帳。

山仔后所表示，副所長楊明來、警員蔡汶展原本正在執行酒測勤務，昨天晚間10時30分據報，立刻趕到文化大學附近的便利超商，蔡女當時仍一邊通電話一邊操作提款機，2員立刻上前關心並制止。

43歲的蔡女說，她下班時接獲自稱網購客服電話，說她的帳戶被設定成「批發商」模式，要她到超商ATM解除設定，更改為一般客戶，蔡女不疑，正要按指示操作，還將存款餘額告訴對方，2員立刻表明是「詐騙」，蔡女才警覺，連連感激警方「一語驚醒夢中人」

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  • 士林警分局山仔后派出所警員，接到超商店員報案，及時阻止蔡姓女子被騙。（記者陳恩惠翻攝）

    士林警分局山仔后派出所警員，接到超商店員報案，及時阻止蔡姓女子被騙。（記者陳恩惠翻攝）

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