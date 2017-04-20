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十元硬幣穿鐵絲 作弊玩夾娃娃機被起訴

2017-04-20  15:43

〔記者王定傳／新北報導〕白姓男子今年2月間，拿鐵絲穿過十元硬幣後，跑到新北市三重忠孝路3段一個夾娃娃機台，以作弊方式無限玩，夾到藍芽喇叭、手機支架，老闆透過遠端監視系統察覺怪異報警處理；新北地檢署今依詐欺罪嫌起訴白男。

檢警調查，今年2月21日，白男拿著穿有鐵絲的十元硬幣，跑到夾娃娃機台前，以來回拉動、作弊方式，不斷玩夾娃娃機，最後夾到一個小蠻腰藍芽喇叭、手機支架。

因老闆透過遠端監視系統察覺怪異，報警處理；白男坦承犯行，檢方認為他觸犯以不正方法由收費設備取得他人之物罪嫌起訴，並聲請簡易判決處刑，由於白有前科構成累犯，請法院加重其刑。

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  • 新北地檢署。（記者王定傳攝）

    新北地檢署。（記者王定傳攝）

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