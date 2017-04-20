司改國是會議 決議調降3、4級毒品持有標準
2017-04-20 16:38
司法改革國是會議第5分組今召開第4次討論會議，會中決議建議修訂毒品危害防制條例。（資料照，記者黃欣柏攝）
〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第5分組今召開第4次討論會議，會中決議建議修訂毒品危害防制條例，將持有第一、二級毒品「純質淨重」改為「淨重」；研議調降持有第三、四級毒品「20公克」的持有標準；增訂擴大沒收制度，徹底剝奪製造、販賣、運輸毒品的犯罪利得。
其餘決議，建請設置毒品防制基金，在行政院下設置直屬的專責機制，督導及橫向協調各部會的毒品防制資源，對於施用毒品者，除刑罰處罰之外，建議政府投入更多資源，以落實多元處遇方案，協助戒除毒癮、復歸社會；建議衛生福利部、法務部等主管機關，鼓勵民間設置成癮者多元處遇機構，政府並寬列預算補助，以達鼓勵民間參與，並應建立補助、輔導機制。
會中公布法務部統計處提供的統計資料顯示，近3年毒品案件節節高升，各地檢署2014年新收的1、2級毒品案件為4萬9669件，2015年增加至6萬772件，較前一年增加22%；2016年為7萬2610件，又比2015年增加19%。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...
- 清秀女學生與學長多P性愛 全校傳開怒告性侵
- 狠咬夫下體、罵他畜生有性病 醫生娘判賠105萬
- 司改會議》單純施用毒品者 擬以「多元處遇」取代傳統刑罰
- 兆豐銀紐約分行洗錢案 17033筆匯款交易查無不法
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 陽信銀行體質優良 獲利穩健
- 委內瑞拉民生凋敝 政府仍灑千萬贊助川普就職
- 花博聯外道 兩橋樑工程進度超前
- 屏東i旅遊 一指搞定食住行
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai urges peace amid pension reform protests
- 居民抗議廣慈環評過關 柯：百分百同意除非北韓
- 陳抗失控 盤查媒體證件、砸採訪車
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 獨家》軍方人事大地震 李喜明接參謀總長
- 產婦「子宮外翻」大出血 醫護徒手復位救命
- 宜蘭椅銀獎作品 積木椅9月上市
- 英文電子書帳號 科技界捐竹縣學童上萬組
- 獨盟》曼尼合約7月到期 拚大限內衝上日職
- 不只失言！外交官還錯認毛利國王孫子
- 谷歌、臉書串連 籲法官廢止川普新版旅遊禁令
- 平鎮東勢社區活動中心 整修拉皮
- 鍾楚紅守活寡10年 只為完成亡夫生前遺願
- 高市推動社區營造 3特色社區獲建築園冶獎
- 金寶智慧衣 估年銷萬件
- 女大生超強PPT告白！畫「胸部成長圖」微軟也大讚
- 異形始祖驚悚回歸 人體竄出血染銀幕
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 屏東「第一鮪」驗明正身 下週一拍賣
- 涉貪近千萬 國民黨籍屏市長夫婦各重判16年
- 美名主播涉嫌性騷5女 遭福斯新聞解僱
- 朝鮮半島若動盪 國軍2撤僑飛機60分鐘可起飛
- MLB》87勝0敗！克蕭不敗歸功道奇神秘數字
- 及時雨滋養 那瑪夏螢火蟲「大爆發」
- 配合全運會 體育署推運動博覽會
- 市場觀望法大選 新台幣平盤遊走小升1分
- 自由廣場》回答「太陽花可以，為什麼我們不行？」
- 廢棄茶園 嘉義縣鼓勵種櫻花吸客
- 林義傑看世大運聖火 9字霸氣回答
- 美軍指韓媒亂報 尼米茲號否認下週抵朝鮮半島
- 落實「普惠金融」 20家信合社加入信保基金
- 李珮菁昔賺2億今負債 雙親還揮霍買這些
- （獨家）不只布蘭妮！小天后亞莉安娜也要來台飆唱
- 美國提案譴責北韓 俄羅斯又否決
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：司改國是會議 決議調降3、4級毒品持有標準
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分