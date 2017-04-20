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司改國是會議 決議調降3、4級毒品持有標準

司法改革國是會議第5分組今召開第4次討論會議，會中決議建議修訂毒品危害防制條例。（資料照，記者黃欣柏攝）

2017-04-20  16:38

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第5分組今召開第4次討論會議，會中決議建議修訂毒品危害防制條例，將持有第一、二級毒品「純質淨重」改為「淨重」；研議調降持有第三、四級毒品「20公克」的持有標準；增訂擴大沒收制度，徹底剝奪製造、販賣、運輸毒品的犯罪利得。

其餘決議，建請設置毒品防制基金，在行政院下設置直屬的專責機制，督導及橫向協調各部會的毒品防制資源，對於施用毒品者，除刑罰處罰之外，建議政府投入更多資源，以落實多元處遇方案，協助戒除毒癮、復歸社會；建議衛生福利部、法務部等主管機關，鼓勵民間設置成癮者多元處遇機構，政府並寬列預算補助，以達鼓勵民間參與，並應建立補助、輔導機制。

會中公布法務部統計處提供的統計資料顯示，近3年毒品案件節節高升，各地檢署2014年新收的1、2級毒品案件為4萬9669件，2015年增加至6萬772件，較前一年增加22%；2016年為7萬2610件，又比2015年增加19%。

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