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酒客尋仇洩憤 竹東多處商家遭隨機砸店

2017-04-20  15:47

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮昨天深夜傳出有群惡少在街頭隨機砸店，好幾家商家莫名其妙被砸，連警方上門調查時，被嚇到的業者也不敢多說，今天下午已有2名涉嫌砸店的少年被逮捕到案，目前正由警方偵訊中。

「隨機亂砸店？這也太恐怖了吧！」竹東鎮市區從昨天深夜到今天上午，陸續有民眾口耳相傳街頭出現一群惡少騎機車到處砸店的消息，讓原本純樸的客家小鎮，在治安上出現極大隱憂。

警方初步調查，懷疑是有名男子在北興路上的1家卡拉OK飲酒後，與業者發生爭執，他隨即找來小弟到場砸店，而且砸1家還不過癮，他打聽出投資這家卡拉OK的股東在鎮內其他地方也有經營其他商家，這批分乘4輛機車的8名小弟隨即趕往這些店家繼續砸，已知至少有4家店被砸破大門玻璃、櫃檯等門面設施。

警方釐清案情後，立刻大動作動員警力逮人，今天下午已經逮到2名在街頭遊蕩的涉案小弟，目前正在偵訊中。

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  • 新竹縣竹東鎮昨晚傳出商家遭隨機砸店，手持棍棒的惡少出沒街頭狠砸還在營業的商家。（記者蔡孟尚翻攝）

    新竹縣竹東鎮昨晚傳出商家遭隨機砸店，手持棍棒的惡少出沒街頭狠砸還在營業的商家。（記者蔡孟尚翻攝）

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