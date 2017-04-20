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罵護理師一句「幹」 代價3萬元！

2017-04-20  15:41

〔記者黃建華／高雄報導〕陳姓男子酒後身體不適，前往小港醫院就診，卻涉嫌辱罵許姓護理師「幹」，還作勢要毆打人，遭朋友制止，高雄地院今依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處拘役30日，如易科罰金，需繳3萬元。可上訴。

判決指出，陳姓男子在民國105年8月13日12時許，因酒後身體不適，前往高雄市立小港醫院就診，經該院安排於急診室接受醫療處置，同日13時30分許，陳男以如廁為由，呼叫護理師協助，該院許姓護理師持點滴架至陳的病床處，並告以欲將點滴掛於點滴架上以利移動，但陳男卻心生不滿，大聲咆哮並以「幹」之不雅文字辱罵許姓護理師，且自病床起身作勢欲毆打許女，經其友人制止仍持續辱罵與揮手，使許心生畏懼報警提告，有市立小港醫院急診室影像光碟為證，復經被告坦認不諱。

高雄地院今依妨害醫事人員執行醫療業務罪，判處拘役30日，如易科罰金，需繳3萬元。可上訴。

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  • 陳姓男子在小港醫院就診辱罵護士，高雄地院判拘役30日，易科罰金需繳3萬元。（高雄地院資料照）

    陳姓男子在小港醫院就診辱罵護士，高雄地院判拘役30日，易科罰金需繳3萬元。（高雄地院資料照）

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