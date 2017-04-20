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星光幫冠軍歌手賴銘偉大溪宮廟廟門遭轟7槍 3人遭砍傷

2017-04-20  15:23

〔記者李容萍／桃園報導〕曾拿下星光大道第2屆比賽冠軍的歌手賴銘偉，5年前開始擔任桃園市大溪廣澤宮的宮主，去年3月一把大火曾將宮廟燒個精光，好不容易重建完成，今天上午9時，有10多名男子突然闖進廣澤宮廟門連轟7槍，宮廟的3名陣頭成員也遭對方持刀砍傷，分別是手臂、背部及手掌被砍傷，經送醫後沒有生命危險。

警方初步調查，廣澤宮人員疑似今天清晨前往桃園市桃園區KTV飲酒歡唱時，與另一方人馬爆發口角、鬥毆，疑似對方人馬才會在上午9時許前往廣澤宮尋仇，警方已掌握特定對象展開查緝中。

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  • 星光幫冠手歌手賴銘偉大溪宮廟門遭轟7槍，有3人遭砍傷。（記者李容萍翻攝）

    星光幫冠手歌手賴銘偉大溪宮廟門遭轟7槍，有3人遭砍傷。（記者李容萍翻攝）

  • 星光幫冠手歌手賴銘偉大溪宮廟門遭轟7槍，有3人遭砍傷。（記者李容萍翻攝）

    星光幫冠手歌手賴銘偉大溪宮廟門遭轟7槍，有3人遭砍傷。（記者李容萍翻攝）

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