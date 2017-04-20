不滿酒駕被開罰單 男持刀闖派出所鬧自殺

2017-04-20 15:25

〔記者余衡／新北報導〕一名42歲謝姓男子，昨日下午2點多前往新北市樹林警分局樹林派出所報案，不料渾身酒氣的謝男卻被警員發現酒駕，酒測值0.15依法開罰，情緒激動的謝男不服，竟持刀試圖自殘造成輕微受傷，警員緊急將他送往醫院救治，沒想到情緒激動的謝男竟然又跑回派出所內不停叫囂，警員最後只能再度將謝男送醫才結束這場鬧劇。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆