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代誌大條 男子襲胸5女罰66萬

2017-04-20  15:31

〔記者黃建華／高雄報導〕有妨害性自主、強制猥褻等多次前科的張姓送貨員，本性難移，去年8月5日到7日，三天內又騎機車在大寮區對5名女子襲胸後逃逸，高雄地院今依性騷擾罪，累犯，判他應執行有期徒刑1年10月，如易科罰金，一千元折算一日，換算應繳66萬元，代價不小。全案可上訴。

判決指出，曾因妨害性自主、強制猥褻等多次犯行被逮入獄的張姓男子，於104 年11月1日出獄，卻不知悔悟，於105年8月5日到7日間，騎機車在大寮區文華街、光明路、翁園路、永芳路、前庄路等路段，先後對5名女子襲胸，出手撫摸胸部後逃離，其中有4名被害女子為未成年學生。

案經警方查出張男涉案，張也坦承犯行，高雄地院一審將張男依累犯，連續犯下性騷擾等5罪，判處應執行有期徒刑1年10月，如易科罰金，以一千元折算一日，換算應繳66萬元。

張男僅為逞一時淫念，摸女子胸部幾下，要花66萬元才可免除牢獄之災，堪稱因小失大。

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  • 張姓男子連續對5名女子襲胸，要花66萬元才能免除牢獄之災，代價不小！圖為高雄地院外觀。（資料照，記者黃建華攝）

    張姓男子連續對5名女子襲胸，要花66萬元才能免除牢獄之災，代價不小！圖為高雄地院外觀。（資料照，記者黃建華攝）

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