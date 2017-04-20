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歌手賴銘偉宮廟遭人尋仇 連開7槍3人被砍

2017-04-20  15:16

〔即時新聞／綜合報導〕桃園大溪宮廟「廣澤宮」在今日遭人尋仇，造成3人受傷，而擔任這座宮廟的宮主，正好是第二屆「超級星光大道」冠軍歌手賴銘偉。

綜合媒體報導，賴銘偉5年前在廣澤宮擔任宮主，但宮廟在去年3月遭大火燒毀，如今重建完成，卻在今日上午9點遭人連開7槍，另有3人手臂、背部和手掌遭砍傷，但沒有生命危險。

警方調查指出，廣澤宮人員在今日凌晨於桃園市區飲酒唱歌，與另一派人馬發生鬥毆，對方在上午9點到廣澤宮尋仇，警方已掌握特定對象進行查緝。

另據《蘋果日報》報導，賴銘偉說明，遭尋仇的對象是幾名常在廟裡逗留的年輕人，他們凌晨在桃園唱歌時與對方發生口角，當下沒有發生肢體衝突，事後也有向警方備案，但對方知道這群年輕人時常出沒廣澤宮，因此前來尋仇。

賴銘偉表示，當時他還在家裡睡覺，是父親通知後才趕到現場，對方在清晨6點就來破壞窗戶，9點又再來開槍恐嚇、砍人。對於宮廟無端捲入尋仇事件，賴銘偉坦言是「無妄之災」，認為自己也是受害者，也擔心會影響唱片銷量，只能報警並要求賠償。

更新時間：15：50

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  • 賴銘偉5年前開始擔任廣澤宮宮主。（星光娛樂提供）

    賴銘偉5年前開始擔任廣澤宮宮主。（星光娛樂提供）

  • 廣澤宮遭轟7槍，另有3人被砍傷。（記者李容萍翻攝）

    廣澤宮遭轟7槍，另有3人被砍傷。（記者李容萍翻攝）

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