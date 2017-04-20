罵人「變態」不算公然侮辱？ 法官判無罪理由是...

2017-04-20 15:07

〔記者黃捷／台北報導〕李姓男子去年在淡江大學校園內看到野狗追逐小貓，為驅趕野狗，他大聲尖叫，並舉起背包作勢丟擲野狗，黃姓女子路過看不下去，大罵李男「變態」，李男因此怒告黃女公然侮辱，但士林地方法院認為，黃女是評價李男追狗行為，雖措辭過激有失允當，但非毫無依據謾罵，判決無罪。

判決指出，李男與黃女互不相識，李男去年9月25日深夜11時許，在淡江大學海事博物館旁步道散步，見野狗一邊大聲吠叫，一邊追逐小貓，隨即以高分貝尖叫，舉起背包嚇跑野狗。

黃女剛巧路過現場，質疑李男嚇狗行為不妥，表示：「你為什麼因為牠追貓你就變態到那種樣子？」李男覺得受辱，憤而提告，檢察官也認為「變態」一詞足以貶損李男的名譽，遂起訴黃女。

法官認為，依照教育部國語辭典，「變態」是指人不正常，大眾也普遍認為「變態」為輕蔑或使人難堪的用詞，但2人起口角時，內容都是有關狗追貓的事情，黃女不是無故惡意攻訐謾罵，不應與公然侮辱罪相繩，因此判決無罪。