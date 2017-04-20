中壢警分局2線3星警官酒駕肇事 調非主管職務

2017-04-20 15:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園中壢警分局二線三星組長楊秀才，昨天晚上10點52分，騎機車行經桃園區中山路887巷口，與42歲顧姓男子駕駛的小客車發生擦撞，顧男車損、沒有受傷，楊員頭部鈍傷，送往衛福部桃園醫院治療，酒測值達0.76mg/l，市警局表示，楊員上月28日才調升中壢警分局組長職，他酒駕肇事後依規定報請改調非主管職務。

警方調查，楊員昨天晚上10點52分，騎機車沿桃園區中山路往桃園方向，在887巷口與從巷子轉出、往中壢方向的顧男發生擦撞，當時楊員為閃光黃燈、顧男為閃光紅燈，楊員頭部鈍傷送到醫院治療，目前仍在醫院觀察中，酒測值為0.76，顧男車子受損但沒受傷，酒測值0。

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