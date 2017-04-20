| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

中壢警分局2線3星警官酒駕肇事 調非主管職務

2017-04-20  15:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園中壢警分局二線三星組長楊秀才，昨天晚上10點52分，騎機車行經桃園區中山路887巷口，與42歲顧姓男子駕駛的小客車發生擦撞，顧男車損、沒有受傷，楊員頭部鈍傷，送往衛福部桃園醫院治療，酒測值達0.76mg/l，市警局表示，楊員上月28日才調升中壢警分局組長職，他酒駕肇事後依規定報請改調非主管職務。

警方調查，楊員昨天晚上10點52分，騎機車沿桃園區中山路往桃園方向，在887巷口與從巷子轉出、往中壢方向的顧男發生擦撞，當時楊員為閃光黃燈、顧男為閃光紅燈，楊員頭部鈍傷送到醫院治療，目前仍在醫院觀察中，酒測值為0.76，顧男車子受損但沒受傷，酒測值0。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 桃園中壢警分局二線三星組長楊秀才涉酒駕肇事，將改調非主管職務。（記者鄭淑婷擷自中壢警分局臉書）

    桃園中壢警分局二線三星組長楊秀才涉酒駕肇事，將改調非主管職務。（記者鄭淑婷擷自中壢警分局臉書）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中壢警分局 中階警官 二線三星 桃園中壢警分局 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：中壢警分局2線3星警官酒駕肇事 調非主管職務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.