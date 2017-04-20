詐騙機房講電話怕鄰聽 床墊加抱枕貼門隔音

2017-04-20 15:58

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個詐騙集團租高級住宅大樓當機房，為防止講詐騙電話時被鄰居聽到，刻意以床墊、抱枕堵住大門，但所謂「水能載舟也能覆舟」，也因隔音效果太好，前天正在房間內與被害人通話的成員，渾然不知警方已在開鎖，直到警方攻堅入內才驚覺事機敗露，嚇得束手就擒。

刑事局電信偵查大隊偵二隊去年7月，在西屯區破獲一處代號為「發發發」的詐騙機房，逮捕12名嫌犯，他們專門假冒第一線的銀行客服人員及第二線的公安，向中國民眾謊稱帳戶涉及洗錢必須凍結，再將電話轉接給第三線的假檢察官，指示被害人將存款交付監管。

警方擴大偵辦，最近陸續再查獲負責架設網路電話的話務系統商、負責將得手贓款層層轉帳、洗錢的水房集團，以及在台灣負責領錢的車手集團，前天更破獲以28歲柳姓男子為首，代號「咬錢虎」的第三線電信機房。

警方指出，柳男將詐騙機房藏匿在西屯區黎明路一處高級住宅大樓，為了避免講詐騙電話時遭鄰居發現曝光，刻意用床墊、抱枕堵住大門口，也因為堵得太過綿密，警方開鎖時成員都沒發現，還持續跟被害人講電話，直到警方攻堅進入房內才驚覺事機敗露，當場被制伏。

警方發現，該機房每天運作超過10小時，成員下班後還要持續背誦交戰守則到晚上10點，每日不停的講電話，造成嫌犯說話聲音沙啞，柳嫌甚至購買喉散，讓成員服用以保護嗓子，初步清查該集團得手金額超過2千2百多萬元台幣，訊後將全案依詐欺罪嫌移送法辦。

警方說，連同前天逮捕的柳嫌等5人，9個月來共逮捕34名嫌犯，起出手機46支、電話20台、現金800萬元等證物，並查扣嫌犯使用的6輛轎車，包括一輛保持捷跑車、兩輛賓士轎車及3輛國產車，其中一輛賓士及2輛國產車已由台中地檢署拍賣。

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