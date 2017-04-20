詐騙機房講電話怕鄰聽 床墊加抱枕貼門隔音
〔記者許國楨／台中報導〕台中市一個詐騙集團租高級住宅大樓當機房，為防止講詐騙電話時被鄰居聽到，刻意以床墊、抱枕堵住大門，但所謂「水能載舟也能覆舟」，也因隔音效果太好，前天正在房間內與被害人通話的成員，渾然不知警方已在開鎖，直到警方攻堅入內才驚覺事機敗露，嚇得束手就擒。
刑事局電信偵查大隊偵二隊去年7月，在西屯區破獲一處代號為「發發發」的詐騙機房，逮捕12名嫌犯，他們專門假冒第一線的銀行客服人員及第二線的公安，向中國民眾謊稱帳戶涉及洗錢必須凍結，再將電話轉接給第三線的假檢察官，指示被害人將存款交付監管。
警方擴大偵辦，最近陸續再查獲負責架設網路電話的話務系統商、負責將得手贓款層層轉帳、洗錢的水房集團，以及在台灣負責領錢的車手集團，前天更破獲以28歲柳姓男子為首，代號「咬錢虎」的第三線電信機房。
警方指出，柳男將詐騙機房藏匿在西屯區黎明路一處高級住宅大樓，為了避免講詐騙電話時遭鄰居發現曝光，刻意用床墊、抱枕堵住大門口，也因為堵得太過綿密，警方開鎖時成員都沒發現，還持續跟被害人講電話，直到警方攻堅進入房內才驚覺事機敗露，當場被制伏。
警方發現，該機房每天運作超過10小時，成員下班後還要持續背誦交戰守則到晚上10點，每日不停的講電話，造成嫌犯說話聲音沙啞，柳嫌甚至購買喉散，讓成員服用以保護嗓子，初步清查該集團得手金額超過2千2百多萬元台幣，訊後將全案依詐欺罪嫌移送法辦。
警方說，連同前天逮捕的柳嫌等5人，9個月來共逮捕34名嫌犯，起出手機46支、電話20台、現金800萬元等證物，並查扣嫌犯使用的6輛轎車，包括一輛保持捷跑車、兩輛賓士轎車及3輛國產車，其中一輛賓士及2輛國產車已由台中地檢署拍賣。
☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 單飛MP嘗冷暖 他心酸發稿沒人刊
- 加州種族仇殺 黑人連殺3白人
- 廖筱君被爆遭懲處 三立喊告
- 「買美國貨」生效 分析師酸難執行
- 4區今停水7小時 影響1萬餘用戶
- 世大運將至 立委建議透過人臉辨識強化反恐
- Google新特蒐 台灣5大民俗街景上線
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 菜菜子不宣傳收視慘跌 木村這招救人氣
- 04/20 各報重點新聞一覽
- 牛隻結核病檢出陽性 防疫所已全場消毒
- 驚喜！傳奇球后小威廉絲 透露懷孕20週
- 高雄老人假牙補助 中低收還有200名額
- 恐怖哦！ 學生竟在學校享用「人肉大餐」？
- MLB》洋基美聯最會轟 田中將大進帳第2勝（影音）
- NBA》魏少轟破紀錄的51分大三元 雷霆仍不敵火箭
- 被控強暴3歲女兒 法駐印度外交官無罪獲釋
- MLB》生涯虐爆這位王牌 哈波滿貫雙響5打點（影音）
- 八田對比蔣介石？ 陳芳明：八田從沒殺過台灣人
- 吳出席餐會 挺洪派促查賄
- 《全球百大導演排行》台灣風光占3席 李安奪第10名
- 卜睿哲：希望中國問夠了，讓李明哲離開
- 「沒錢花」就打立委？吳萬固：人若抓狂，殺人都有可能！
- 超大冰山擱淺加拿大外海 小鎮意外成觀光景點
- 老人喘腫累 恐是心衰竭
- 林依晨強暴戲「從影16年最扎心」 一句話暖心喊話性侵受害者
- 酋長石露臉 石門水庫旱象未解
- 被罵窮B 孝行獎男童︰沒時間難過
- 打擊偽卡！ 萬事達卡鑑識讀卡機贈警政署
- 柳川雨後清河道遭質疑 水利局：防汛整備
- 為愛發聲助植物人 公益園遊會520苗栗登場
- 拿展示平板自拍過嗎？ 弟弟「超有戲表情」笑翻網友
- 紐約地途》紐約的真正小義大利區
- 吳崢夜鑽香閨 認愛東森主播謝家璇
- 殷仔第7局耗24球 總仔果決換投
- 宜縣體操館屋頂更新 月底完工
- 涉貪近千萬 國民黨籍屏市長夫婦各重判16年
標題：詐騙機房講電話怕鄰聽 床墊加抱枕貼門隔音
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email