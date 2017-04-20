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遭辱罵「喜歡聽讒言」不滿，男子提告敗訴
2017-04-20 15:18
〔記者王定傳／新北報導〕某協會秘書處蕭姓女子，因與協會有勞資糾紛，傳訊給朱姓理事長稱：「您喜歡聽讒言」、「您的眼睛不但被蒙蔽，連心也被魔鬼佔據了」等語挨告；新北地院板橋簡易庭法官認為，蕭女只是申論個人意見，向朱表達不應聽信讒言，判朱敗訴。
朱男提訴指，蕭女因協會有勞資糾紛，曾提訴獲得勝訴後復職，但因不滿去年9月份薪資，因遇假日延遲發放，及法院判協會應自104年1月按月給付薪資，但協會尚未履行，就傳訊辱罵他。
朱男指，蕭女傳訊說：「理事長，您從來沒把我當自己人。一直以來你只聽信讒言，因為您喜歡聽讒言」、「理事長，您的眼睛不但被蒙蔽，連心也被魔鬼佔據了。恭喜理事長，賀喜理事長，與鬼做好朋友，從今起，您也成了鬼了」等語，因而求償50萬。
法官認為，蕭女只是申論個人意見，向朱表達不應聽信讒言，不構成侵權行為，判朱敗訴，可上訴。
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