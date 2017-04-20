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「美籍軍官」騙熟女 國際愛情騙子車手再度被逮

2017-04-20  14:55

〔記者邱俊福／台北報導〕美籍男子RICHARDS BOIMAH ARCHIE，去年七月來台後，涉嫌跟國際愛情騙子的詐騙集團合作，在嘉義高鐵站跟被害人碰面收款時，遭警方逮捕送辦，因官司在身無法離境，卻持續犯案，今年又持續向被害熟女收款，日前遭刑事局偵七大隊循線逮捕送辦。

據悉，今年一月間，一名女子透過手機app交友軟體，認識自稱在阿富汗的美籍軍官，對方設局自稱有筆美金寄到來台，要定居台灣，卻被扣押在國外海關，誘騙女子先匯款，隨後又稱該鉅款扣在我國海關，需37萬元交給在我國的一名外交人員處理。

女子跟對方相約台北火車站碰面，這時該美籍男出現收款，女子也拍了照片，事後對方疏離覺得被騙報警，刑事局日前逮捕該美籍男到案，他否認犯行，但警方初步清查有2被害人受騙，檢方訊問後向法院聲請收押禁見獲准。

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  • 刑事局（記者邱俊福攝）

    刑事局（記者邱俊福攝）

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