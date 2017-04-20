狠咬夫下體、罵他畜生有性病 醫生娘判賠105萬

2017-04-20 15:15

〔記者楊國文／台北報導〕台北張姓牙醫遭太太懷疑與診所女助理有染，張妻被控三年前在丈夫的牙醫診所脫下高跟鞋狠敲丈夫腦袋流血，另在家中多次抓他下體、狠咬成傷，或在診所或罵指丈夫為「18年性病很髒」、「妓女的狗」、「畜生」、「不要臉」等話，張男怒告妻子求償，一審僅判賠15萬元，高等法院今改判張妻須賠償105萬元。還可上訴。

張姓牙醫不服一審判決，上訴高等法院，再請求應判張妻賠償275萬元。張妻指稱，是因丈夫對她性侵，因此她以腳、咬、踢等反擊動作，是「正當防衛」，此外，她並未臉書上留言批評丈夫，退一步而言，即使是她留言所為，也未指明配偶為何人，而且她指遭背叛，是主觀上的感受，並未侵害丈夫名譽。

高院合議庭認為，張妻無法舉證張男跟女助理有染，至於性病部分，張男雖曾透過快篩方式驗出披衣菌陽性，但後來2度複檢都呈陰性反應，認定張妻只因懷疑就多次對丈夫又打又罵，已屬侵權行為，應負損害賠償責任。

合議庭在判決書中，以表格詳列張妻何種作為應賠償多少錢的「價目表」，相當罕見，包括：一、高跟鞋敲丈夫致頭破流血：判賠10萬元。二、用手及吹風機毆打丈夫還咬他：判賠10萬元；三、用手及水瓶毆打丈夫還咬他：判賠10萬元；四、在診所當眾罵丈夫「18年性病很髒」：判賠20萬元；五、103年傳訊息3次：「你也可以選，竹聯幫，四海幫，本省掛，要犧牲手，還是腳，也可以和情婦一起火燒車」、「殺畜牲的刀，我準備好了」、「這一刀，一定在你命根子上」：判賠15萬元；六、104年傳訊息21次：「性病，張XX醫師」、「骯髒的爛鳥，噁的」、「性病，天譴，活該」、「妓女的狗 滾遠去」等：判賠30萬元；七、換掉房屋門鎖不讓丈夫進門：判賠10萬元，總計共105萬元。