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師大附中傳火警 起火原因待查
2017-04-20 14:45
師大附中傳火警。（記者邱俊福翻攝）
〔記者邱俊福／台北報導〕北市信義路三段的師大附中地下1樓，今天下午2時許，竄出火舌，警、消單位據報派員趕抵灌救，發現是之前校慶遺留的物品起火，現已撲滅火舌，正勘查了解起火原因。
消防局是調派水箱車6輛、雲梯車2輛、特種車2輛，以及救護車1輛，人員出動31人，先行疏散師生，所幸無人傷亡。
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