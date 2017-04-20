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中國漁船行跡可疑 台中海巡隊帶回偵辦

中國籍漁船「閩莆漁F0590」漁船，拒絕台中海海巡隊登船檢查並逃逸。（記者歐素美翻攝）

2017-04-20  14:48

〔記者歐素美／台中報導〕中國籍漁船「閩莆漁F0590」漁船，越界至大安溪外24浬處，船上沒有漁具，卻載有50公噸柴油，行跡可疑，台中海巡隊發現要登船檢查，該船卻加速逃逸，經台中海巡隊強靠登檢後，將施姓船長等4人被帶回台中港偵辦，將依臺灣地區與大陸地區人民關係條例處理。

台中海巡隊加強取締沿近海違規拖網漁船等不法行為，提高巡邏密度，昨天（19日）上午9點多，在大安溪外24浬處（24度38分N、120度13分E），發現中國籍漁船「閩莆漁F0590」行跡可疑，準備實施登檢時，該船向西逃逸，經巡防艇廣播要求登檢，該船仍拒絕停船，巡防艇因此緊追並增派另一PP2051艇緊急出勤圍捕，將人船押回台中港。

台中海巡隊表示，「閩莆漁F0590」漁船，總噸位79公噸，船上共有施姓船長等4人，船上沒有漁具，只載有50公噸柴油，疑似越界為小型漁船加油，將依違返臺灣地區與大陸地區人民關係條例罰款後再驅離出境。

台中海巡隊將越界的中國籍漁船「閩莆漁F0590」帶回台中港偵訊。（記者歐素美翻攝）

台中海巡隊人員強靠登上中國籍漁船「閩莆漁F0590」漁船檢查。（記者歐素美翻攝）

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