手握歸案證明書 當天又進了牢籠

2017-04-20 14:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕鍾、周姓2名男子共乘的車輛一路龜速，引來仁武警分局趨前攔查，發現鍾姓駕駛因毒品罪嫌遭通緝，鍾手握當天的歸案證明書試圖脫身，但警方在車上起出36.34公克安非他命，鍾大嘆：「下午才出來，晚上又要進去，怎麼跟家人交代？」

鳥松分駐所所長紀淑如19日凌晨1時率員巡經鳥松區中正路，發現對向一部自小客車龜速行駛，形跡可疑，立即回頭並鳴笛示意停車受檢，50歲鍾姓駕駛及46歲周姓乘客表示路況不熟。

2人神情緊張，警方進而盤查身分，發現鍾有多項毒品、竊盜前科，且正在通緝中，周則有賭博前科，員警準備逮捕時鍾時，他卻將手伸向背包，員警立即制止並防止該嫌持危險物品，氣氛一度緊繃，最後鍾拿出歸案證明書，表示18日已經報到。

員警搜查車輛，在副駕駛後座置物袋起出一包36.34公克安非他命，2人彼此推諉，聲稱不知道毒品怎會在車上，警方依毒品罪嫌將2人送辦。鍾說他完全不知情，大嘆：「怎麼跟家人交代？」

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