微波雞蛋引發爆炸 傷及無辜清潔工視力受損

微波帶殼雞蛋，當心成炸彈!林姓廚師建議要先在雞蛋殼打個洞才不會引發爆炸。（記者黃建華攝）

2017-04-20 14:35

〔記者黃建華／高雄報導〕微波帶殼雞蛋，當心成炸彈!

高雄市一名林姓女子去年8月間在任職的公司茶水間以微波爐微波帶殼雞蛋，卻引發爆炸，造成進入茶水間拿清潔用品的趙姓女清潔工遭炸傷，視神經萎縮視力受損，高雄地檢署今依過失重傷害罪嫌將林女起訴。

檢方起訴內容指出，42歲的林姓女子，去年8月28日在前鎮區二聖一路所任職的公司茶水間，以微波爐微波雞蛋時，疏於注意將一顆雞蛋放入未上蓋保鮮盒內，開啟微波功能後，逕行離去。

剛好趙姓女清潔工進入茶水間要拿清潔用品，微波爐內雞蛋瞬間爆炸，微波爐安全門遭炸彈開，造成微波作用在趙女頭、眼部，造成頭暈、三叉神經損傷與右眼創傷視神經萎縮等減損視力之傷害。

案經趙女提告，林姓在檢方偵查時坦承微波雞蛋，但辯稱不知道這樣會造成趙女受傷，認為受傷與微波爐無關。

檢方函請高醫、長庚等醫療機構得知，有文獻報告指出，微波爐造成神經損傷，恐非溫度或爆炸之作用，可能係微波爐直接作用於神經細胞之鈉、鉀幫浦，造成鈉、鉀幫浦作用異常引起。檢方因此將林女依過失重傷害罪嫌起訴。

林姓廚師則表示，微波爐處理生雞蛋，務必要在蛋殼打個洞，才不會引發爆炸。