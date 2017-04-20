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吃完消夜騎車返校遇攔查 男大生疑太慌張直接撞倒員警

2017-04-20  14:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕交通大學兩名柯姓、羅姓男大生昨晨到清大夜市吃消夜，騎車返回學校途中遇警設臨檢點攔查，騎車的柯男疑太慌張，竟騎車撞上攔查員警，造成員警右小腿挫傷，柯、羅兩人也摔車倒地，他們供稱是煞車失靈才釀禍，但警方檢查發現煞車正常，認為騎車的柯男涉嫌妨害公務，訊後依法酌請檢方參辦。

警方指出，19日凌晨，20歲柯男、19歲羅男在清大夜市吃完消夜，騎車欲返校園，途中碰上取締酒駕的警方，員警示意兩人停車受檢，但兩人疑太慌張，竟騎車衝撞警方路檢點，雙方摔成一團。

事後，柯男告訴警方，他看見員警時有按煞車，但煞車似乎出了問題，才會不小心撞上路檢點，但警方認為該輛機車煞車完好，對柯男說法存疑。

警方對兩人實施酒測，酒測值皆為0，身上也沒發現攜帶任何違法物品，但因騎車的柯男衝撞路檢點，造成員警受傷，涉嫌妨害公務，因此訊後將他依法酌請檢方參辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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