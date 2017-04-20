冒充軍火商騙北中南渴愛熟女 美籍黑人遭羈押禁見

2017-04-20 14:19

〔記者錢利忠／台北報導〕美國籍男子RICHARDS BOIMAH ARCHIE，被控在交友網站冒充軍火商，涉嫌以1人分飾多角的方式，以假名詐騙渴求愛情滋潤的熟女，受害人至少3人，遍布北中南；檢警獲報組成專案小組，前天搜索他的住處並將他拘提到案，考量疑有共犯未到案，訊後以有逃亡及反覆實施之虞，依詐欺罪將他聲押禁見，台北地院昨天已裁准。

今年初，RICHARDS涉嫌假冒軍火商，誆騙1名家住台北市的熟女網友，指他近來正與台灣當局進行一批軍火生意，攸關台灣的國防安全，但他的貨品卻被海關扣留，急需用錢打通各層關節，因而商請女網友借他錢解決難關。

該名受騙的熟女，被交友網站中的帥照吸引，加上RICHARDS使出甜言蜜語攻勢，成功打動她的芳心，非常珍惜這段異國戀情的她，就這樣上當受騙，依照RICHARDS的指示，提領大筆現金交給RICHARDS所指示的在台友人。

熟女交付款項時，為求慎重，以手機拍下對方的身影，後來她發現RICHARDS收到錢後，態度即180度大轉變，對她不理不睬，她直覺自己被騙，立即向警方報案提告，並將面交款項時拍的照片提供給警方。

檢警依照被害女子提供的照片，比對路口監視器畫面，循線查獲RICHARDS行蹤，前天將他拘提到案；據悉，RICHARDS否認與該名熟女碰面，辯稱不認識她，強調自己只是不小心被該女拍照入鏡；檢警質疑RICHARDS利用假照片一人分飾多角，另不排除他只是車手，考量仍有共犯未到案，將他聲押禁見獲准；至於被害人實際受騙金額，仍需調查釐清。