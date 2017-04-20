騎車不守規矩 警查獲毒品

2017-04-20 14:21

〔記者陳薏云／新北報導〕超瞎的理由！新北市一名31歲林姓男子，昨凌晨1時許騎車到永和區找朋友，沒想到一個違規右轉，被巡邏員警發現攔下，警方要求出示證件，林男卻結結巴巴，眼神飄疑，警方經查發現其為毒品人口，並在其包內搜到安非他命，立刻將其依毒品罪嫌帶回。

警方調查，林男有毒品前科，被警方攔下查獲毒品後，矢口否認，稱是「朋友借放的」，但警方再追問，「沒事把毒品放你這幹嘛｣，林男瞬間啞口無言，只好坦承。

林男表示，因為長期失業心煩，才會染上毒癮，毒品都是跟酒店少爺購買的，因為擔心被警察抓要勒戒，才會撒謊，警方訊後依毒品罪移送。

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