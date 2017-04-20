| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

騎車不守規矩 警查獲毒品

2017-04-20  14:21

〔記者陳薏云／新北報導〕超瞎的理由！新北市一名31歲林姓男子，昨凌晨1時許騎車到永和區找朋友，沒想到一個違規右轉，被巡邏員警發現攔下，警方要求出示證件，林男卻結結巴巴，眼神飄疑，警方經查發現其為毒品人口，並在其包內搜到安非他命，立刻將其依毒品罪嫌帶回。

警方調查，林男有毒品前科，被警方攔下查獲毒品後，矢口否認，稱是「朋友借放的」，但警方再追問，「沒事把毒品放你這幹嘛｣，林男瞬間啞口無言，只好坦承。

林男表示，因為長期失業心煩，才會染上毒癮，毒品都是跟酒店少爺購買的，因為擔心被警察抓要勒戒，才會撒謊，警方訊後依毒品罪移送。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 林男騎車違規右轉被警攔下，並在其身上查獲毒品。（記者陳薏云翻攝）

    林男騎車違規右轉被警攔下，並在其身上查獲毒品。（記者陳薏云翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：騎車不守規矩 警查獲毒品


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.