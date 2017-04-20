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台版玩命關頭！大貨車行進間「翹孤輪」

2017-04-20  14:14

〔記者余衡／新北報導〕一名駕駛本月19日下午4點多開車行經新北市樹林區大安路、俊英街口時，見對向一部迎面駛來的大貨車行進間突然「翹孤輪」，像極了張開大口要將來車吃掉的誇張畫面，讓他驚呼「有夠誇張！」事後他將行車記錄器PO上臉書「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」，網友紛紛留言「玩命關頭9！」、「人要比車兇，唐老大在此」、「開車的是不是光頭？」引發熱烈討論。

警方表示，該車車上裝載建築材料，疑似因行車過程中材料移動導致載重不均，所以開到到一半車尾太重，導致整輛車「蹺孤輪」，最後停在路邊無法再開，通知拖吊業者前來救援，經初步判定為車輛設備故障先予以放行，後續再行釐清是否違反道路交通管理處罰條例第30條。

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  • 新北市樹林區大安路、俊英街口，19日下午，有一輛大貨車行進間突然「翹孤輪」，人車經過現場險象環生。（記者余衡翻攝）

    新北市樹林區大安路、俊英街口，19日下午，有一輛大貨車行進間突然「翹孤輪」，人車經過現場險象環生。（記者余衡翻攝）

  • 大貨車翹孤輪停在路中。（記者余衡翻攝）

    大貨車翹孤輪停在路中。（記者余衡翻攝）

  • 大貨車原先正常行駛。（記者余衡翻攝）

    大貨車原先正常行駛。（記者余衡翻攝）

  • 大貨車靠近路口時突然翹孤輪。（記者余衡翻攝）

    大貨車靠近路口時突然翹孤輪。（記者余衡翻攝）

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