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不堪老婆外遇 男子想被輾斃…

2017-04-20  14:05

〔記者吳政峰／基隆報導〕新北一名58歲男子阿呂（化名）日前因老婆外遇、失業等因素，萌生厭世念頭，獨自一人到基隆七堵火車站，想跳下月台自盡，幸好被一名旅客及兩名員警及時拉回，才未釀憾事。

阿呂11日早上6時30分現身七堵站第二月台，背著背包，渾身酒氣，精神恍惚，不時喃喃自語，心事重重。

就在402次太魯閣列車即將進站前，阿呂突然坐在月台邊緣，雙腳懸空，欲跳入軌道自我了結。

旁邊一名旅客察覺有異，趕緊把阿呂拖離月台邊，鐵路警察七堵派出所所長謝永明、警員孫培剛也趕來支援，他才起身，拖著身軀站起來，坐在月台候車座椅上，大嘆人生。

阿呂表示，老婆在外有小王，孩子也不理他，自己原本打零工維生，近來逢失業，頓失經濟收入，家庭工作皆不順遂，覺得人生已無意義，欲跳軌輕生。

謝永明勸阿呂，人生或許苦短，但仍有很多值得經歷的事情，其他人處境更辛苦，也都堅強活下來了，他一定也可以，盼他能為自己而活。

過了約半小時，阿呂逐漸酒醒，驚覺自己差點做了傻事，趕緊搭上前往新北瑞芳的列車尋找友人，趁車門關閉前，他向謝永明揮一揮手說：「我要去找朋友，看能不能介紹工作，謝謝你：」

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  • 阿呂站在七堵站第二月台邊。（記者吳政峰翻攝）

    阿呂站在七堵站第二月台邊。（記者吳政峰翻攝）

  • 阿呂坐在月台邊。（記者吳政峰翻攝）

    阿呂坐在月台邊。（記者吳政峰翻攝）

  • 一旁旅客將他拖離月台邊。（記者吳政峰翻攝）

    一旁旅客將他拖離月台邊。（記者吳政峰翻攝）

  • 警方到場勸說。（記者吳政峰翻攝）

    警方到場勸說。（記者吳政峰翻攝）

  • 阿呂控訴老婆外遇、子女不睦、失業，萌生厭世念頭。（記者吳政峰翻攝）

    阿呂控訴老婆外遇、子女不睦、失業，萌生厭世念頭。（記者吳政峰翻攝）

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