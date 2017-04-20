快訊PR 中古車平台結盟策略 獨樹一格 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
不堪老婆外遇 男子想被輾斃…
2017-04-20 14:05
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
〔記者吳政峰／基隆報導〕新北一名58歲男子阿呂（化名）日前因老婆外遇、失業等因素，萌生厭世念頭，獨自一人到基隆七堵火車站，想跳下月台自盡，幸好被一名旅客及兩名員警及時拉回，才未釀憾事。
阿呂11日早上6時30分現身七堵站第二月台，背著背包，渾身酒氣，精神恍惚，不時喃喃自語，心事重重。
就在402次太魯閣列車即將進站前，阿呂突然坐在月台邊緣，雙腳懸空，欲跳入軌道自我了結。
旁邊一名旅客察覺有異，趕緊把阿呂拖離月台邊，鐵路警察七堵派出所所長謝永明、警員孫培剛也趕來支援，他才起身，拖著身軀站起來，坐在月台候車座椅上，大嘆人生。
阿呂表示，老婆在外有小王，孩子也不理他，自己原本打零工維生，近來逢失業，頓失經濟收入，家庭工作皆不順遂，覺得人生已無意義，欲跳軌輕生。
謝永明勸阿呂，人生或許苦短，但仍有很多值得經歷的事情，其他人處境更辛苦，也都堅強活下來了，他一定也可以，盼他能為自己而活。
過了約半小時，阿呂逐漸酒醒，驚覺自己差點做了傻事，趕緊搭上前往新北瑞芳的列車尋找友人，趁車門關閉前，他向謝永明揮一揮手說：「我要去找朋友，看能不能介紹工作，謝謝你：」
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 退休師憂年改後繳不起10萬房貸、不夠請外勞...網友酸爆
- MLB》水手球場最後打席 一朗開轟追平大聯盟紀錄（影音）
- 王瞳重返8點檔 沒熬夜就出狀況
- 遠雄「卡蛋」除鏽要花4億 柯P：不是我的責任
- 崇拜唐老鴨！這雙皮鞋讓胡宇威凍未條
- 不愧是戰鬥民族 連「破冰船」都要能戰鬥！
- 「張君雅小妹妹」轉眼18歲 登大人長這樣
- 信爽玩整形梗 肖想隆乳當波神
- 信義區光環褪？ 億元華廈打78折售出
- 擁11國護照「核爆級」爆料 中國對他發布「紅色通緝令」
- 中職》兄弟投手控球太狂 差點追平金氏世界紀錄
- 三環三線夢裡實現？ 朱立倫公布進度「沒有休息」
- 禁韓令無效？中國人網購韓貨爆新高
- 重視青年議題 南市議員籲設置青年事務委員會
- 王道銀行均價8.15元完成競拍 24日起每股7元公開申購
- 頂新案開庭 受害商家怒批司法縱容
- 我首座地熱電廠 環評過關
- MLB》殷仔7局無安打好投後 「朗神」連17年美職開轟（影音）
- 袁艾菲車吻肌肉男 只認友達以上
- 暴力抗拒改革 無法獲得認同
- 杜邦推新正銀導電漿 碩禾面臨激戰
- 林萬億：軍人月退地板不逾四萬
- 政院發展綠能可促進3.2萬就業 李世光籲認購綠電
- 藍營年輕黨員演出「一封寄不出的信」 諷刺人頭問題嚴重
- 費玉清最後加場 票房一舉衝破x成
- 宮廟遶境留炮屑 清潔隊跟掃挨批
- 國小學童紅字條表愛意 老師的心融化了
- 為躲避酒測 強國醉漢坐路邊啃雜草...
- 力晶拚重新掛牌上市
- ETF熱銷 排擠台股基金 上月餘額僅剩1828億
- 金寶智慧衣 估年銷萬件
- 林明溱籲︰前瞻應納入觀光景點
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Protesters claim victory with delay
- 埃及考古重大發現 3500年前木乃伊現身
- 慶祝媽祖生 金門峰上熱鬧「祭蜂」
- 民俗亂彈》送肉粽最恐怖的是流言蜚語：深入理解才能不再恐懼
- 新北客家桐花祭登場 9區推小旅行
- 台灣男籃隊換血 劉錚、周儀翔扛主力
- 林可彤老公陪產檢猛哭 聽到是兒子竟說...
- 林義傑看世大運聖火 9字霸氣回答
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：不堪老婆外遇 男子想被輾斃…
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分