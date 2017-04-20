為何要開車撞死妻？ 家暴男低頭…

2017-04-20 13:55

〔記者張聰秋／彰化報導〕今天早上，彰化市發生家暴男揚言與妻兒同歸於盡，涉嫌開小貨車撞死妻子的憾事，涉嫌殺妻的58歲家暴男，被送醫包紮額頭傷口後，由警方戒護帶回分局偵訊調查，在離開醫院時，被媒體問及犯案動機，家暴男低頭一路不發一語。

彰基發言人、副院長周志中表示，今日上午由救護車送來2名名傷患，約上午9時47分許，56歲婦人到彰基外傷中心救治前已無生命跡象，經過40分鐘急救仍然宣告不治，婦人外觀觀察，胸部、腹部、雙下肢均有瘀青，而上午10時6分許，58歲男子雙膝瘀清，額頭有4公分撕裂傷，經縫合後，由彰化警分局偵察隊帶走。

由於個案為家暴案件的高危險家庭，彰化縣政府社會處仍在了解個案家庭狀況，進行後續處置中。