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每票2000元 楊梅區農會代表候選人涉行賄

2017-04-20  13:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地檢署接獲楊梅區農會76歲劉姓會員代表候選人，涉嫌以每票2000元代價向會員行賄，主任檢察官蔡孟利、檢察官鄭皓文指揮桃園市調處、楊梅警分局搜索，傳訊劉男與鄒姓、劉姓等9名會員，劉男坦承犯行，檢察官訊後諭知3萬元交保，有3名會員繳回不法所得共1萬元。

劉男坦承今年2月間，以每票2000元的代價，向有投票權的會員買票，鄒姓、劉姓會員坦承收受賄款，檢方認為劉男等人涉犯《農會法》第47條第1項第2款、第1款投票行賄、收賄罪嫌重大，訊後諭知劉男3萬元交保。

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  • 楊梅區農會劉姓農會代表候選人，涉嫌以每票2000元代價行賄會員。（圖擷取自Google Map）

    楊梅區農會劉姓農會代表候選人，涉嫌以每票2000元代價行賄會員。（圖擷取自Google Map）

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