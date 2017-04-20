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不滿遭老闆壓榨薪資 破壞與老闆同型BMW洩憤

2017-04-20  13:51

〔記者黃建華／高雄報導〕一部白色BMW轎車日前停在民享街，無故遭人折斷價值6萬8千多元的左前後照鏡，車主報警處理，新興警分局查出是許姓男子涉案，昨將他傳喚到案，許供稱不滿先前任職的海產公司老闆扣薪資，誤認白色BMW是老闆的車，才破壞後照鏡洩憤!在向車主道歉取得諒解下，許男賠償4萬元和解收場。

警方調查，白色BMW車主本月9日凌晨將車停放於高雄市新興區民享街後離開，卻遭尾隨的許姓男子（27歲）徒手破壞左前後照鏡。被害車主事後要開車，發現左前後照鏡遭破壞，不翼而飛，向五福二路派出所報案。

員警調閱監視器畫面，昨查出許嫌涉案，通知許嫌到案，許男主動交付所竊取之左前照後鏡（價值新台幣68300元）給警方，並供稱，因任職於海產進口公司遭老闆莫名扣薪憤而離職，事發當時前又因與老婆爭吵，心情不好出門透氣，路上撞見老闆所有BMW同型車輛，故尾隨在後伺機破壞洩憤。

許嫌到案後懊悔不已，在誠心的與被害人道歉後以新台幣4萬元賠償金達成和解。

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  • 被害白色BMW日前左前後照鏡遭折斷，損失6萬8千多元維修。（記者黃建華翻攝）

    被害白色BMW日前左前後照鏡遭折斷，損失6萬8千多元維修。（記者黃建華翻攝）

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