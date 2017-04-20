直擊火燒車 對向車道2騎士碰撞倒地

大溪發生火燒車，火勢猛烈。（記者李容萍翻攝）

2017-04-20 13:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區介壽路僑愛新村前，今天上午11點發生火燒車意外，一對年輕男女停妥小貨車，下車至對面吃早餐，未料，小貨車突然冒煙燃燒，火勢一發不可收拾，此時對向車道2騎士疑因目擊火燒車，前車放慢速度、後車剎車不及發生碰撞，雙雙倒地，其中一人後背疼痛送醫。

火燒車發生時，兩旁店家一時都找不到滅火器，小貨車一下子陷入火海，桃園市議員楊朝偉剛好經過目擊火燒車立即報警，鄰近的圳頂消防分隊立調派人車前往灌救，由於小貨車上方載有小吃攤架和瓦斯桶，情況一度危急，所幸大火在8分鐘後迅速撲滅，不過，整個小吃攤架已燒到剩下骨架。

至於受傷的女騎士送醫後幸無大礙，小貨車起火原因、車禍原因，另由警、消調查中。

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