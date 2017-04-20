替哥們慶生卻睡上床 她醒來翻臉告性侵

2017-04-20 13:41

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市黃姓男子約20多歲女友人小如（化名）到KTV慶生，眾人歡唱到凌晨後，黃男帶著小如回到租屋處，並與小如發生2次性關係，後來兩人吵架失和，小如便對黃男提告性侵；台北地檢署傳喚黃男其他室友作證，室友指曾看到兩人相擁而眠，狀似親密，也未曾聽到小如呼救；認定黃男罪證不足，所以不起訴。

小如在警詢時僅指控，當晚曾拒絕說不要，並叫黃男去客廳睡，但黃男一直哄騙她，說不會對她怎樣，並在當晚性侵她2次；後來她接受檢方訊問時，對於被性侵的過程又有新說法，指她當時曾想離開，卻被黃男擋住房門，強行抱到床上性侵。黃男應訊時否認性侵，辯稱兩人是你情我願。

去年8月，黃男與小如等多名好友到林森北路的錢櫃KTV慶生歡唱後，黃男即與小如一同搭小黃回到黃男租屋處，帶著醉意的兩人，當晚同床而眠，直到隔天早上，黃男室友為了叫黃男起床吃早餐，打開黃男的房門，才目睹兩人蓋同一條棉被，頭靠著頭相擁而眠。

黃男室友證稱，兩人起床約10分鐘後，小如就拖著行李箱離開，當時她臉上並無特別表情；另名睡在客廳沙發的室友則證稱，當天並未聽到黃男房內曾傳出呼救聲。

因小如自稱事發後，曾向吳姓男友人訴苦遭性侵，檢方為此傳吳男作證，但吳男卻證稱當時小如只有傳簡訊，說不舒服、心情不好；他曾打電話問黃男是否欺負小如，但黃男說不是他所想像的那樣。

檢方比對相關證述後認為，事發當天屋內仍有其他室友，小如當天曾與黃男發生2次性關係，若她在房內遭性侵，應在第1次性行為發生時，即可立即打開房門呼救，但她卻沒有出聲呼救；此外，針對遭性侵過程的描述，她在警詢及檢方訊問時，說法有出入，因此認為黃男罪證不足。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆