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五寮山區採竹筍 男滑倒摔斷腿

2017-04-20  13:36

〔記者余衡／新北報導〕49歲林姓男子，今天早上與友人前往新北市三峽區五寮山區採竹筍，近10點時疑因天雨路滑，不慎滑落山坡摔斷左小腿，警、消獲報到場經過約20分鐘搜救，隨即將林男固定後搬運下山，所幸林男意識清醒，經送醫後沒有生命危險。

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  • 警、消將林男送醫（記者余衡翻攝）

    警、消將林男送醫（記者余衡翻攝）

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