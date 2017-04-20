新莊警盡職待命卻猝死寢室 新北市議長親至靈堂捻香慰問

2017-04-20 13:29

〔記者曾健銘／新北報導〕新莊警分局下福派出所警員簡朝熙從警27年，本月17日代理所長一職，在所待命期間疑因心臟疾病猝死在寢室，經送醫搶救仍不治。新北市市議會議長蔣根煌今早率領秘書長陳王正源、主任林順全、新莊警友辦事處主任徐天祿等人，在新北市警察局局長胡木源、督察長江振茂及分局長張國雄陪同下，前往簡員住家捻香致意並致贈新台幣10萬元慰問金。

新莊分局表示，簡員待命中猝逝，不但讓所有同仁相當難過，對妻小而言更是生命中的痛，蔣議長獲知此不幸消息，也感到惋惜不捨，他說簡員從警20多年來，希望藉由慰問表達簡員對維護治安的貢獻，後續也會全力協助家屬處理相關事宜。