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妻管嚴？夫撞死妻內幕 竟然是為了...

2017-04-20  13:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市黃姓男子今天在工廠與謝姓妻子爭吵後，盛怒之下竟開小貨車猛踩油門衝撞妻子，當場將妻子撞死，2名兒子及時跳開逃過一劫。附近鄰居指出，黃男疑喜愛跳舞，以往謝女都會要求他晚上9點以前回家，夫妻經常為了此事吵架，黃男兒子則向警方表示，家庭經濟壓力大，父母常吵架。警方指出，黃男自己脾氣火爆，不時毆打謝女，謝女曾聲請過保護令，上月重新聲請保護令並於昨天開庭，不料今天就發生憾事。

彰化警分局調查發現，黃姓男子曾於100年到106年之間有10次對謝女毆打的家暴紀錄，謝女曾於102年向警方聲請保護令，由彰化地方法院核發，黃男不得身體或心理騷擾，但已經過期，今年3月謝女再次聲請保護令，彰化地院並於昨天開庭，事後黃男曾致電謝女嗆聲「要跟妳同歸於盡！」

警方調查，黃男今天上午與謝女、2名兒子在彰化市彰南路的工廠因故發生爭吵，黃男盛怒之下駕駛停放在廠內的小貨車猛踩油門，朝謝女與2名兒子撞過去，2名兒子緊急跳開逃過一劫，謝女則遭受猛烈撞擊，當場昏迷無呼吸心跳，經送彰化基督教醫院急救，胸部、腹部、雙下肢均有瘀青，搶救仍因傷重不治。

黃男闖禍後頭部也因撞擊出現撕裂傷，旋即被兒子拉下車，黃男仍試圖拾起地面的農藥罐準備喝下自殺，但被兒子搶下，也被送往醫院治療。

警方據報趕抵現場立即封鎖鑑定，現場地面一片血跡，還遺留一罐農藥瓶，附近居民表示，黃男與謝女長期感情不睦，黃男又喜愛跳舞，謝女還曾規定晚上9點以前要回家，否則就會因此吵架，沒想到竟會發生憾事。

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  • 涉嫌開貨車撞死妻子的黃姓男子，自己臉部也撕裂傷，被移送法辦。（記者湯世名攝）

    涉嫌開貨車撞死妻子的黃姓男子，自己臉部也撕裂傷，被移送法辦。（記者湯世名攝）

  • 黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

    黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

  • 黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

    黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

  • 黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

    黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

  • 黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，還試圖喝農藥自殺，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

    黃姓男子開貨車在工廠內撞死妻子，還試圖喝農藥自殺，警方封鎖現場鑑定。（記者湯世名攝）

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